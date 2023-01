De acordo com os dados provisórios do comércio externo, em 2022 as exportações de Cabo Verde totalizaram 5.016 mil milhões de escudos (45 milhões de euros), correspondendo a um decréscimo de 153 mil milhões de escudos (3,0%) face ao período homólogo.

No ano em estudo, a Europa continuou a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 93,8% do total das exportações do país, um ligeiro aumento em relação ano anterior, que foi de 92,1%.

Comparativamente ao ano anterior, o INE constatou que houve um decréscimo das exportações de Cabo Verde para todos os continentes, com exceção de Ásia/Oceânia.

Relativamente aos países com os quais Cabo Verde mantém relações comerciais, o estudo concluiu que a Espanha liderou o 'ranking' dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando 54,7% das exportações cabo-verdianas, registando uma diminuição de 7,7 pontos percentuais em relação a 2021.

Seguem-se Portugal, com 19,3%, aumentando 3,7 pontos percentuais, a Itália está na terceira posição, com 18,8%, os Estados Unidos da América, em quarto lugar, registaram um decréscimo de 2,1 pontos percentuais (7,3 para 5,2%).

Os preparados e conservas (70%), os vestuários (10,7%) e os calçados na terceira posição (5,9%) foram os principais produtos exportados por Cabo Verde durante o ano de 2022, ainda segundo o INE.

"Estes três produtos representaram 86,5% do total das exportações de Cabo Verde, aumentando cerca de 0,9 pontos percentuais, comparativamente ao registado (85,6%) no ano de 2021", explicou o instituto cabo-verdiano.

No que diz respeito às importações, no ano passado aumentaram 25,5%, e o continente europeu, mesmo tendo perdido 3,9 pontos percentuais, continuou a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 67,8% do montante total (contra 71,7% do ano transato).

Segue-se a Ásia/Oceânia (17,8%), da América (9,3%), África (3,2) e do Resto do Mundo (1,9%).

"As exportações do continente europeu para Cabo Verde evoluíram positivamente (18,7%) entre os dois anos em análise. No período em análise, registaram evoluções positivas as importações provenientes da África (82,4%), da América (48,1%), da Ásia e Oceânia (46,6%), no Resto do Mundo, a evolução foi negativa (-21,2%)", escreveu o INE.

Portugal ocupa o primeiro lugar no 'ranking' dos principais países exportadores para Cabo Verde, com 42,7% (-3,8 pontos percentuais), a Espanha no segundo lugar, com 8,6% (2,0 pontos percentuais), Emirados Árabes Unidos (5,2%) e China (5,1%).

Segundo o INE, os 10 principais produtos importados por aquele arquipélago africano atingiram 55,9% do montante total das importações de Cabo Verde, (contra os 54,8% alcançados por esses produtos no ano transato).

Combustíveis (19,2%), carnes e miudezas (4,0%) e o arroz (3,1%), com maiores aumentos, foram os três principais produtos importados por Cabo Verde no ano passado, enquanto veículos automóveis (-4,6%), máquinas e motores (-4,7%), reatores e caldeiras (-5,7%) e ferro e suas obras (-5,8%) sofreram maiores diminuições, comparativamente ao ano de 2021.

Em 2022, ainda de acordo com o INE, houve um aumento das reexportações em 66,0%, comparativamente ao período homólogo, o défice da balança comercial aumentou 27,5% e a taxa de cobertura diminuiu em 1,6 pontos percentuais.

