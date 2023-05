A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima está desde as primeiras horas desta segunda-feira no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e as 17:00 locais a mesma estará na paróquia de Fátima, onde vai permanecer até o próximo domingo, 14 de maio.

Segundo o programa as celebrações dos 60 anos da Igreja de Nossa Senhora de Fátima de Luanda, dezenas de fiéis devem testemunhar esta tarde a receção da imagem, que regressa pela segunda vez a Angola após a independência.

Durante a permanência da imagem peregrina de Fátima em Luanda, "haverá orações, encontros, reflexões, louvores, celebrações eucarísticas, confissões e outras manifestações marianas", refere-se no programa à que a Lusa teve hoje acesso.

O frei António Mbuco, porta-voz dos Frades Capuchinhos de Angola citado hoje pela Emissora Católica de Angola, convidou todos os fiéis a marcarem presença na receção da imagem no praça da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, distrito urbano do Rangel.

O sacerdote deu conta também que uma procissão com imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima está agendada para sexta-feira em algumas ruas de Luanda.

A Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima de Luanda foi construída pelos Franciscanos Capuchinhos em 1963.

A igreja ocupa uma área de 52 metros de cumprimento, 23 metros de largura e 18 metros de altura. Possui duas torres, uma de 41 metros e outra de 20 metros de altura, esta última que ostenta uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em pedra.

Em Angola, a imagem de Fátima esteve pela última vez entre 13 e 24 de maio de 2017. Nossa Senhora de Fátima é padroeira de dezenas de paróquias em Angola.

