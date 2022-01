De acordo com o organismo, as ilhas da Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial vão estar sob a influência de "um sistema frontal associado a uma depressão centrada a sul", que irá provocar um agravamento do estado do tempo.

O aviso vigora entre as 23:00 de sábado e as 20:00 de domingo, segundo o organismo que emitiu o seu comunicado na sequência de um aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na madrugada de sexta-feira, o mau tempo nos Açores obrigou a realojar 15 pessoas depois de uma ribeira ter transbordado na freguesia das Feteiras, concelho de Ponta Delgada, provocando o arrastamento de 15 viaturas e afetando 13 residências.

A Proteção Civil dos Açores registou na manhã do último dia do ano, 11 novas ocorrências relacionadas com o mau tempo, totalizando 87 identificadas desde a meia-noite em todo o arquipélago: 76 em São Miguel, nove na ilha Terceira, uma em Santa Maria e outra no Pico.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

