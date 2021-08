Desta forma, as ilhas da Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa vão estar sob o aviso laranja durante a próxima madrugada, entre as 00:00 e as 06:00 de terça-feira, devido à previsão de precipitação forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Em comunicado, o IPMA revela que se encontra atualmente a atravessar as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) "uma superfície frontal fria com atividade moderada a forte", que irá provocar um "agravamento do estado do tempo nas próximas horas no grupo Central e a partir de amanhã [terça-feira] no grupo Oriental".

O grupo Ocidental está sob aviso amarelo desde as 09:00 de hoje e até às 24:00.

No grupo Central, o aviso amarelo estará em vigor das 18:00 de hoje às 12:00 de terça-feira, sendo que durante a madrugada -- entre as 24:00 e as 06:00 -- é agravado para laranja, voltando depois para amarelo até às 12:00 de terça-feira.

Já no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo estará em vigor entre as 15:00 e as 21:00 de terça-feira, devido à previsão de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, tais como consolidar telhados, portas e janelas, fechar bem as portas, janelas e persiana, bem como manter limpos os sistemas de drenagem e os adjacentes às residências.

