"Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a passagem de um sistema frontal irá provocar um agravamento do estado do tempo no grupo Central", adiantou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), em comunicado de imprensa.

O IPMA colocou as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Faial e Pico) sob aviso amarelo, o terceiro mais grave da escala, entre as 21:00 de hoje (22:00 em Lisboa) e as 06:00 de domingo, prevendo a ocorrência de "precipitação por vezes forte".

A Proteção Civil dos Açores recomenda que sejam tomadas "medidas de autoproteção", como a limpeza de sistemas de drenagem, o abrigo de animais ou a limitação de circulação nas estradas apenas em situações necessárias.

