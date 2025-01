Segundo um comunicado do IPMA, o aviso amarelo para as duas ilhas do grupo Ocidental açoriano é válido entre as 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e as 23:00 locais de quinta-feira, por causa da agitação marítima (ondas de oeste, passando a noroeste).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

