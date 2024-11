O dia mais intenso foi quarta-feira, quando a Guardia Civil contabilizou a chegada à costa das Baleares de 24 embarcações com 409 pessoas a bordo, na sua maioria oriundos de países do Norte de África.

Na terça-feira o Salvamento Marítimo e a Guardia Civil intercetaram 14 embarcações que transportavam 218 imigrantes.

Seis destas embarcações foram localizadas em Formentera, uma em Santa Eulália, duas em Santanyí, três em Cabrera e uma em Santa Ponça (Calvià).

No sábado, foram detetadas seis embarcações com 99 ocupantes, três em Formentera e três em Cabrera, enquanto na quinta-feira tinham sido intercetadas duas embarcações em Cabrera e Formentera com 41 pessoas, e na sexta-feira foram localizados 46 viajantes em duas embarcações em Cabrera.

A semana começou com a localização, na segunda-feira, de 27 imigrantes em duas embarcações, uma em Formentera e outra em Cabrera.

O porta-voz do governo das Baleares, Antoni Costa, exigiu que o governo central espanhol altere a sua política de migração para travar a chegada de pequenas embarcações da Argélia às ilhas, depois de terem atingido números recorde esta semana.

Desde o início do ano até agora, pelo menos 4.675 imigrantes chegaram ao arquipélago das Baleares em 284 embarcações, de acordo com a contagem da agência de notícias EFE.

No ano passado, 128 embarcações com um total de 2.278 imigrantes chegaram aquelas ilhas.

