No grupo Oriental, composto pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo, que vigora desde as 13:19, é relativo à chuva por vezes forte e eventual trovoada, bem como vento.

No grupo Central, que integra as ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa, o aviso amarelo, em vigor desde as 14:00, é relativo ao vento com direção de oeste a rodar para noroeste, a par de chuva forte e trovoada.

As ilhas açorianas de São Miguel e Terceira registaram hoje, pelo menos, 20 ocorrências na sequência da passagem de uma depressão pelo arquipélago, o que tem provocado um agravamento do estado do tempo, revelou a Proteção Civil.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) especifica que na ilha Terceira foram 19 as ocorrências, todas no concelho de Angra do Heroísmo, e uma na ilha de São Miguel, estando estas relacionadas com a queda de árvores e de estruturas, como cabos de comunicações e cabos elétricos.

O SRPCBA refere que nos locais, para "apoio e resolução das diversas ocorrências", estão os bombeiros, a Direção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, Serviços Municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública (PSP), sob coordenação da Proteção Civil.

Na sequência das previsões emitidas pelo IPMA, o SRPCBA "aconselha a população a adotar as medidas de autoproteção".

JME // MLS

Lusa/Fim