De acordo com uma nota de imprensa da Câmara Municipal de Ponta Delgada, cujo presidente, o social-democrata Pedro Nascimento Cabral, recebeu na sexta-feira Margarida Basco, foi anunciado o reforço do número de agentes da PSP e militares da GNR no concelho e na ilha de São Miguel.

A titular da pasta da Administração Interna afirmou, citada no comunicado, que "dentro em breve, serão colocados nesta ilha mais 13 militares da GNR" e está-se "a fazer também o planeamento relativamente aos elementos da PSP".

"Mas uma coisa queria dizer com toda a certeza: a nossa parceria será longa", frisou a ministra.

Margarida Blasco referiu que já foi possível "desenvolver um conjunto de projetos que são importantes para Ponta Delgada e para as suas freguesias".

O autarca Pedro Nascimento Cabral, por seu turno, destacou o empenho da ministra da Administração Interna no processo de instalação de 19 câmaras de videovigilância no centro histórico de Ponta Delgada, sendo que a autarquia se encontra-se a concluir os procedimentos com vista à aquisição dos equipamentos.

"Estamos a ultimar o caderno de encargos para a aquisição destas câmaras de videovigilância que, num protocolo celebrado com a Polícia de Segurança Pública, permitirá trazer a esta cidade um maior sentimento de segurança", disse.

