A inauguração do posto, que aconteceu na quinta-feira à tarde e foi presidida pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, acontece no âmbito do Projeto de Promoção da Mobilidade Elétrica em Cabo Verde (ProMEC) para a instalação de cerca de 40 postos de carregamento público em todas as ilhas do país, para se juntarem aos privados já existentes.

Durante o ato, o governante destacou algumas vantagens proporcionadas pela mobilidade elétrica e os resultados satisfatórios da implementação do Projeto da Mobilidade elétrica no país.

"A aposta na mobilidade elétrica é uma forma também de reduzir a dependência de importação de combustíveis fósseis e contribui para reduzir custos da mobilidade terrestre. Em termos de consumo interno de combustíveis, os transportes terrestres representam quase 30% do volume consumido internamente", salientou.

O ato também marcou o arranque da implantação gradual da Infraestrutura Nacional de Recarga para veículos elétricos, conforme previsto na Carta de Política de Mobilidade Elétrica em Cabo Verde.

De acordo com Alexandre Monteiro, a ilha do Sal, a mais turística do país e onde existem cerca de 20 carros elétricos a circular, está a caminhar para uma matriz energética limpa e a promover cada vez mais um destino turístico sustentável.

O projeto é financiado pelo Mitigation Action Facility e está a ser implementado pela Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia com a assistência técnica da Agência Alemã para Cooperação Internacional (GIZ).

Através de um concurso público internacional a Trações Elétricas de Cabo Verde foi a empresa vencedora e será responsável para instalação, operação e exploração dos postos de carregamento público em todo o arquipélago.

Desde 01 de julho que entraram em vigor os novos valores de incentivos para aquisição de veículos elétricos e postos de carregamento privado, no âmbito do ProMEC, que estarão em vigor até 31 de dezembro de 2023.

Em 08 de junho, o Governo de Cabo Verde assinou com a empresa Trações Elétricas o contrato de concessão por sete anos para a instalação, operação e exploração de 40 postos de carregamento público de veículos elétricos no país, num investimento de 30 milhões de escudos (271 mil euros).

De acordo com a concessão, na ilha de Santo Antão vão ser instalados dois postos de carregamento público, em São Vicente serão 10, haverá um em São Nicolau, oito no Sal, três na Boa Vista, um no Maio, 13 em Santiago e um cada no Fogo e na Brava.

O Governo cabo-verdiano aprovou em 2019 a Carta de Política de Mobilidade Elétrica, que estabelece o objetivo da substituição gradual até 2050 de todos os veículos movidos a motor térmico por motor elétrico.

Foi ainda definida a meta de ter até 2026 um quarto da frota automóvel nacional composta por veículos elétricos, que sobe para 30% nas viaturas a adquirir pela administração pública. O programa do Governo da nova legislatura (2021-2026) prevê a aplicação da Carta de Política para a Mobilidade Elétrica a nível nacional.

