À agência Lusa, fonte oficial da IL adiantou o programa desta "Festa da Liberdade", que tem este ano a sua quinta edição consecutiva, referindo que "é o único partido português que celebra publicamente as duas datas que estabeleceram a Democracia e a Liberdade em Portugal", ou seja, o 25 de Abril e o 25 de Novembro.

Será na Fundação Cupertino de Miranda, no Porto, que ao longo do dia de sábado decorrerá esta iniciativa, que tem como objetivo contrariar "a opção ideológica da não comemoração pública" do 25 de Novembro.

O primeiro painel conta com a intervenção do ainda presidente da IL, João Cotrim Figueiredo, e da ativista Laura Harth, que irão debater o "combate pela liberdade todos os dias, em todo o lado".

Numa altura em que o parlamento tem aberto um processo de revisão constitucional, os liberais vão debater "O papel da Constituição como garante de direitos, liberdades e garantias", um painel no qual intervêm a constitucionalista Teresa Violante e o membro da Comissão Executiva da IL João Caetano Dias.

"25 de Novembro sempre!" será o debate no qual participa o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, o deputado e antigo presidente da IL, Carlos Guimarães Pinto e a presidente da Federação Académica do Porto, Ana Cabilhas.

Nuno Barata, deputado da IL na Assembleia Legislativa dos Açores, será o orador do quarto e último debate da "Festa da Liberdade", um painel no qual irá fazer o balanço dos dois anos de mandato sob o mote "Um deputado liberal nos Açores faz diferença".

Terminados os debates, do programa desta iniciativa faz ainda parte um jantar e um convívio na Casa dos Arcos.

JF // JPS

Lusa/fim