Em declarações à agência Lusa, o presidente da IL, João Cotrim Figueiredo, antecipou aquilo que será o 1.º Encontro Nacional de Núcleos Territoriais, que coincide com o 2.º Encontro Nacional de Autarcas, e que o partido prevê que reúna "largas dezenas" de liberais no sábado em Coimbra.

Do ponto de vista interno, segundo o líder liberal, será avaliado "o percurso que foi feito e que levou à existência de tantos núcleos e de tantos autarcas eleitos, reforçando a importância que eles têm neste projeto".

"Quanto mais descentralizadas forem as decisões, mais próximas do indivíduo e mais devolvido está o poder a esses mesmos indivíduos e melhores serão as decisões. Contrastar esta nossa forma de ver a descentralização com aquilo que o PS tem estado a fazer quer a nível das delegações de competências quer a nível do financiamento. Contrastar aquilo que está a ser feito com aquilo que devia ser feito", explicou.

O objetivo, segundo Cotrim Figueiredo, é que quer os responsáveis dos núcleos quer os autarcas "saibam que é por aí que se vai reclamando pedaços importantes do poder que está no estado central e que devia estar no poder local".

"É uma boa ocasião para partilharem uns com os outros o que está a correr bem e o que está a correr mal e uma oportunidade para dar, a quem não tem experiência política, uma noção de como é que podem usar as estruturas do partido para fazerem melhor atividade política local", referiu.

O objetivo do partido é que ambos os encontros passem a acontecer todos os anos, sublinhando o facto de a IL já ter "um centro de gravidade bastante elevado nas autarquias.

A intervenção de João Cotrim Figueiredo deverá ocorrer ao final da manha e será aberta à comunicação social.

