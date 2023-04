IL quer a lista de deputados do PS presentes na "reunião preparatória" com CEO da TAP

A IL pediu hoje a lista dos deputados do PS presentes na "reunião preparatória" com a presidente executiva da TAP, na véspera da audição no parlamento em janeiro, convocada pelos Assuntos Parlamentares, mas, segundo a gestora, recomendada pelas Infraestruturas.