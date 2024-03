"Connosco nem mais um cêntimo para a TAP, TAP privatizada o mais rápido possível, nas melhores condições possíveis e a 100%. É essa a posição da Iniciativa Liberal", reafirmou o dirigente liberal, no final de uma visita à Qualifica 24 -- Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego em Matosinhos, no distrito do Porto.

Na reta final para as eleições legislativas de domingo, o dirigente liberal referiu que a posição da IL sobre a TAP é conhecida e mantém-se, depois de o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, ter defendido hoje, em entrevista à Rádio Renascença (RR), a abertura do capital ou parte do capital da TAP a grupos de aviação privados.

A descrição da TAP como investimento estratégico, tema que tem estado arredado da campanha eleitoral, é "totalmente falacioso", nomeadamente para o aeroporto do Porto, considerou Rui Rocha, depois de ter dedicado o dia de hoje àquele distrito.

"No aeroporto do Porto, a TAP tem um movimento residual, se não fossem os serviços prestados por outras companhias não haveria transporte aéreo", sublinhou.

O líder da IL lembrou que os portugueses foram obrigados por Pedro Nuno Santos a investir 3,2 mil milhões de euros "numa solução que não tem futuro para Portugal".

Atirando críticas à oposição, nomeadamente ao PS, Rui Rocha garantiu que a IL "não arrasta os pés relativamente às infraestruturas aeroportuárias, portuárias e ferroviárias".

