"Nós queremos crescer, mal estaria que o partido do crescimento económico não tivesse também a ambição de crescer e, portanto, a aposta é clara: nós queremos crescer 50% relativamente às últimas eleições", assinalou o dirigente liberal, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião que decorreu no Parque Tecnológico de Ciência e Tecnologia, em Évora.

Crescer 50% significa passar dos atuais oito para os 12 deputados, especificou.

No dia do arranque oficial da campanha eleitoral, que passou pelos distritos de Setúbal e Évora, o presidente da IL considerou que concretizar esta ambição é determinante para influenciar a política do país e para encontrar as soluções que considerou faltarem a Portugal.

Nas eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022, a IL alcançou 4,91% dos votos e oito deputados, mais sete do que em 2019.

Para conquistar a confiança e o voto dos portugueses, a IL vai apostar numa campanha de confiança e de esperança, focando-se na apresentação de soluções para os problemas do país em áreas como a saúde, a educação, a economia e a habitação, sublinhou.

"Não queremos portugueses contra portugueses, rejeitamos campanhas do medo, rejeitamos campanhas de ressabiamento. A solução está nos portugueses porque os portugueses têm competências e não há nada que nos impeça de sermos um país muito mais próspero do que temos sido", frisou Rui Rocha.

Confiante num bom resultado, o liberal reforçou a ideia de que o país precisa de um bom governo e de boas políticas para poder ser muito melhor.

