Em comunicado assinado pelo presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, e pelo coordenador da Iniciativa Liberal Madeira, Nuno Morna, o partido reagiu ao anúncio de que a coligação PSD/CDS assinou com o PAN um acordo de incidência parlamentar para quatro anos, que permite a maioria absoluta no parlamento regional.

No comunicado, o partido diz ter sido contactado "a vários níveis pelo PSD" logo na noite eleitoral, no domingo, tendo respondido que "estaria disponível para conversar, como sempre esteve" e que em "nenhum momento" faria depender um acordo de quaisquer cargos ou funções.

Face à confirmação do acordo entre a coligação "Somos Madeira" (PSD/CDS) e o PAN, "a Iniciativa Liberal considera-se desobrigada de qualquer responsabilidade" e diz que vai "honrar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira o compromisso assumido com os seus eleitores" e terá "uma posição de avaliação caso a caso de todas as propostas discutidas".

"As declarações já vindas a público, que indicam que o PSD-Madeira escolheu a via mais fácil, traduzem com rigor a natureza exigente e reformista da Iniciativa Liberal que, conclui-se, o PSD-Madeira não estava à altura de acompanhar", criticam os dirigentes da IL, dizendo que o PSD "preferiu uma governação condicionada por uma visão animalista do que baixar impostos às pessoas".

SMA // PC

Lusa/fim