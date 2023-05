Numa reação à decisão hoje anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, de não aceitar o pedido de demissão de João Galamba do cargo de ministro das Infraestruturas, Rui Rocha classificou este episódio como "uma enorme encenação" do chefe do executivo e um "incidente gravíssimo".

"Perante uma tentativa publica de humilhação ao senhor Presidente da República, a palavra devolve-se ao senhor Presidente da República", defendeu o líder liberal, considerando que "a única maneira de repor a normalidade democrática é que haja uma dissolução do parlamento e que os portugueses sejam chamados a pronunciar-se".

