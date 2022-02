Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, foram colocados 706 milhões de euros em OT com maturidade em 17 de outubro de 2031 (cerca de dez anos) à taxa de juro de 1,008%, superior à de 0,314% registada no último leilão comparável em 10 de novembro, quando foram colocados 686 milhões de euros a cerca de 10 anos.

A procura cifrou-se em 896 milhões de euros, 1,27 vezes o montante colocado.

Com maturidade em 17 de outubro de 2028 (cerca de sete anos), o IGCP colocou hoje 544 milhões de euros à taxa de juro de 0,603%, também superior à do anterior leilão comparável em 09 de junho do ano passado, quando foram colocados 300 milhões de euros a cerca de seis anos à taxa de juro de -0,162%.

A procura atingiu 1.122 milhões de euros, 2,06 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado que realizava hoje dois leilões de OT a cerca de sete e 10 anos, os primeiros deste ano, com um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

