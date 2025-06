Numa nota publicada no seu 'site', a IGAS refere que, por despacho do inspetor-geral, de 18 de junho, foi instaurado um processo de esclarecimento para apurar as circunstâncias em que o doente fugiu do serviço de urgência no Hospital de Vila Franca de Xira, integrado na Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, no passado dia 08 de abril.

A imprensa noticiou na altura que o idoso desapareceu do Serviço de Observação (SO) da Urgência Geral do Hospital de Vila Franca de Xira e foi encontrado algumas horas depois perto da vila de Arruda dos Vinhos, depois de alertada a PSP e a GNR.

A administração da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, que gere o Hospital de Vila Franca de Xira, lamentou o sucedido e revelou que abriu um inquérito para apurar o que efetivamente aconteceu.

Segundo o jornal Público, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) também instaurou um processo de avaliação aos factos relacionados com a assistência prestada a este utente de 74 anos.

