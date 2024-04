A inspetora-geral da Administração Interna, Anabela Cabral Ferreira, disse à Lusa que a IGAI avocou o processo de inquérito aberto pelo comando de Setúbal da Polícia de Segurança Pública devido "à violência" das imagens que mostram vários agentes a agredir à bastonada suspeitos de terem furtado uma viatura em Setúbal.

Uma das competências da IGAI é assumir a titularidade de processos de inquérito abertos pelas forças de segurança.

O caso aconteceu na madrugada de terça-feira após a PSP ter sido informado que cinco pessoas tinha furtado uma viatura numa rua de Setúbal.

Segundo a PSP, quando os agentes chegaram ao local depararam-se com "uma viatura no meio da faixa de rodagem com as luzes apagadas", tendo um dos cinco suspeitos conseguido fugir, mas os restantes quatro foram intercetados.

A PSP indica ainda que três dos suspeitos, com idades entre os 17 e 18 anos, foram detidos e o quarto suspeito é menor de idade e foi entregue à mãe.

A PSP de Setúbal referiu ainda que "só teve conhecimento" do vídeo na quarta-feira de manhã, tendo "instaurado um inquérito interno para apurar a adequação e proporcionalidade do uso da força" dos elementos policiais. Este inquérito foi agora avocado pela IGAI.

O vídeo divulgado nas redes sociais mostra o uso de força pelos polícias aos suspeitos, que estavam no chão junto à viatura.

