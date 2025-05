Cálculos feitos pela Lusa com base no Relatório Temático sobre as Características dos Idosos em Angola, publicado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), indicam que o número de idosos terá crescido 46% entre 2014 e 2024, passando de 612.430 para 895.554 pessoas com 65 ou mais anos.

"Estima-se que, num período de cerca de 10 anos, a população idosa poderá contar com aproximadamente mais 227.660 idosos, um crescimento de cerca de 3% por ano", refere-se no estudo, que projeta para 2024 um total de 895.554 idosos.

Apesar deste aumento, os idosos continuam a representar uma fração reduzida da população angolana: apenas 2,4% em 2014 e com um índice de envelhecimento de 5%, o que significa que existiam 100 jovens por cada cinco idosos --- proporção que terá subido ligeiramente para 5,8% em 2024.

O INE salienta que o relatório tem como principal fonte de dados os resultados definitivos do Censo Populacional de 2014, complementados por informações do Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (2015-2016) e do Inquérito de Despesas e Emprego em Angola (2018-2019).

Segundo o Censo de 2014, da população residente com 65 ou mais anos de idade, 43,3% eram homens e 56,7% mulheres, sendo a área rural a que concentrava o maior número de idosos, refere o estudo.

As províncias de Luanda e Huíla são as que, em termos absolutos, detinham o maior número de idosos, com 102.982 e 68.190, respetivamente, enquanto Cunene e Bengo são as províncias que apresentam maior proporção de idosos em relação à sua população total, com cerca de 4%.

O português (única língua oficial em Angola) é a língua mais falada na faixa etária com 65 anos ou mais (52,3%), seguido do umbundu e do kimbundu (línguas nacionais de origem africana), com 33,9% e 20,9%, respetivamente.

A proporção de idosos com baixos níveis de escolaridade é elevada: mais de metade da população com 65 anos ou mais nunca frequentou a escola e apenas 2,8% completaram o II ciclo do ensino secundário, segundo o relatório.

A taxa de alfabetização entre os idosos era de apenas 26,9%, com acentuadas desigualdades entre áreas urbanas e rurais, e entre homens e mulheres.

Do ponto de vista económico, 39,5% da população idosa encontrava-se empregada, sobretudo em atividades ligadas à agricultura, pesca e comércio informal, sendo a taxa de desemprego nesta faixa etária de 8%.

DAS // MLL

Lusa/Fim