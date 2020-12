Idoso de 86 anos é 15.ª vítima mortal do surto no lar da Misericórdia de Serpa

Um idoso de 86 anos é a 15.ª vítima mortal do surto de covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, no distrito de Beja, disse hoje à agência Lusa o provedor.