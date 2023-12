Na operação, coordenada por Espanha, agentes de cinco países europeus identificaram 209 pessoas, na maioria da extrema-direita e da esquerda radical, pela sua participação em crimes graves relacionados com a disseminação de discursos de ódio violentos, incitamento à prática de tais crimes e ameaças de morte, feitas presencialmente e através das redes sociais, fóruns virtuais e outras plataformas digitais.

"Algumas das pessoas estão ligadas ao extremismo de motivação religiosa, ao passo que outras incitaram à violência contra políticos, contra o sistema político e comunidades específicas", afirmou a Agência da União Europeia de Cooperação Policial (Europol) num comunicado.

As autoridades espanholas, francesas, italianas, alemãs e austríacas participaram nesta operação coordenada a partir de Espanha pelo Gabinete Nacional contra os Crimes de Ódio (ONDOD).

Os agentes alemães efetuaram 65 buscas domiciliárias e interrogaram 54 pessoas, enquanto os franceses identificaram 72 pessoas por diversos crimes, como a utilização de armas e de simbologia proibida de organizações terroristas, a difusão de propaganda, o incitamento público à prática de crimes e a difamação de políticos.

Um exemplo de crimes não-relacionados com a Internet ocorreu em França, onde as autoridades tomaram medidas contra um indivíduo que tinha como alvo homens homossexuais, marcando encontros com eles para os burlar e lhes roubar dinheiro.

Em Itália, foi investigado um indivíduo que incitava outras pessoas a cometer crimes difundindo propaganda racista, xenófoba e supremacista.

Em Espanha, as autoridades detiveram duas pessoas por atos criminosos contra comunidades vulneráveis, e mantêm outras duas sob investigação por violência motivada pelo ódio, cujo resultado foram alegadas lesões corporais.

Os responsáveis dos países participantes na operação europeia também realizaram várias rusgas e apreenderam aparelhos eletrónicos, telemóveis, armas e material de propaganda.

Os resultados desta operação foram divulgados no mesmo dia em que, em Bruxelas, o Conselho Europeu se declarou "seriamente preocupado" com o aumento de incidentes antissemitas, islamofóbicos, racistas e xenófobos e apelou para a rápida aplicação de estratégias para combater tais flagelos.

De acordo com as conclusões da última reunião do Conselho de 2023, divulgadas hoje à tarde, os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) afirmaram-se "seriamente preocupados com os mais recentes incidentes alarmantes".

"O Conselho reitera a sua condenação da maneira mais forte possível de todas as interações de antissemitismo e ódio, intolerância, racismo e xenofobia, incluindo o ódio contra muçulmanos", acrescentaram os chefes de Estado e de Governo da UE, no final de uma cimeira de dois dias, em que participou o primeiro-ministro português, António Costa.

Os líderes insistiram na necessidade de implementar o Plano de Ação Antirracista da UE e a estratégia anunciada para combater o antissemitismo, "essencial para a segurança das comunidades judaicas".

