Um porta-voz do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Lusa que a circulação foi restabelecida com normalidade por volta das 01:00.

O alerta para o acidente no IC 19 na zona do Cacém, Sintra, distrito de Lisboa, tinha sido dado pelas 23:00 de sexta-feira.

O despiste causou duas vítimas ligeiras.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém e da PSP, no total de 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas, de acordo com a página na Internet da ANEPC.

