Citando o seu correspondente em Saada, no norte do Iémen, o canal Al-Masirah reportou novos ataques a oeste da cidade.

Também na quinta-feira a cadeia televisiva Al-Massirah noticiou novos ataques em duas regiões controladas por estes rebeldes do Iémen, referindo uma "agressão americana".

Os Huthis mencionaram vários ataques feitos pelos EUA, depois de um bombardeamento no sábado, que os norte-americanos garantiram que mataram vários dirigentes do grupo. Por seu lado, os Huthis mencionaram que estes ataques causaram 53 mortos e 98 feridos.

Em resposta, os houthis atacaram um grupo aeronaval norte-americano e disparam mísseis contra Israel.

Os ataques dos EUA visam neutralizar a atividade dos Huthis no Mar Vermelho, uma via marítima importante para o comércio internacional, onde têm feito ataques, desde o final de 2023, a navios ligados a Israel, em solidariedade com os palestinianos.

Também na quinta-feira o Exército israelita disse ter intercetado dois mísseis disparados a partir do Iémen, enquanto o movimento palestiniano Hamas reivindicou um ataque contra Telavive.

Os militares israelitas tinham intercetado um outro míssil lançado a partir do Iémen, numa ação reivindicada pelos rebeldes Huthis, visando o Aeroporto Internacional Ben Gurion de Telavive.

Depois de Israel ter quebrado a trégua com o Hamas, na madrugada de terça-feira, com ataques que causaram 591 mortos e mais de mil feridos, nas últimas 72 horas, de acordo com as autoridades de Gaza, os Huthis avisaram que iam intensificar as operações militares.

Israel retomou os ataques, responsabilizando o Hamas por ter rejeitado uma nova proposta para manter a trégua.

DMC (PL/RN) // RBF

Lusa/Fim