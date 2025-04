O porta-voz militar dos rebeldes iemenitas, Yahya Sarea, disse em comunicado que os militares "atacaram navios de guerra inimigos no Mar Vermelho liderados pelo porta-aviões norte-americano Harry S. Truman com vários mísseis de cruzeiro e 'drones'".

Esta ação durou "várias horas" e foi a segunda lançada nas últimas 24 horas contra estas embarcações, que segundo Yahya Sarea se preparavam para atacar posições dos huthis no Iémen.

"O agressor sabe que o grande Iémen não pode ser derrotado e não se renderá, e não abandonará os seus deveres religiosos, morais e humanitários para com o povo palestiniano oprimido, independentemente das repercussões e resultados", afirmou o porta-voz do grupo armado apoiado pelo Irão.

Pelo menos 92 civis foram mortos e outros 165 feridos por ataques aéreos norte-americanos no Iémen desde 15 de março, quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou uma série de operações em grande escala contra os huthis, de acordo com números divulgados pela agência espanhola EFE.

O grupo rebelde xiita iniciou as suas operações contra a navegação comercial no Mar Vermelho em novembro de 2023 com o objetivo de prejudicar economicamente Israel em retaliação à guerra na Faixa de Gaza com o seu aliado palestiniano Hamas, ao mesmo tempo que lançou dezenas de ataques diretos contra o território israelita.

As ações dos huthis no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, uma região vital para a navegação comercial, levaram ao início de campanhas de bombardeamento no Iémen por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido.

