A libertação dos 113 prisioneiros ocorreu esta manhã em Sanaa, capital do Iémen, que é controlada pelos Houthis, indicou, em comunicado, a Cruz Vermelha.

"Esperamos que se abra caminho para novas libertações, trazendo conforto às famílias que aguardam ansiosamente o reencontro com os seus entes queridos", afirmou Daphnee Maret, chefe da delegação do Comité Internacional da Cruz Vermelha no Iémen.

Uma destas pessoas foi levada de ambulância para a sua cidade natal, no Iémen.

A libertação estava agendada para este sábado, mas acabou por ser adiada.

Para a Cruz Vermelha este é um "passo positivo" para relançar as negociações sobre a libertação de prisioneiros.

O conflito no Iémen decorre deste 2014, quando os Houthis controlaram Sanaa e grande parte do Norte do país, levando o Governo ao exílio.

Uma coligação, liderada pela Arábia Saudita, interveio, em 2015, para tentar repor o Governo. Contudo, o conflito acabou por escalar.

Mais de 150.000 pessoas já morreram nos confrontos.

