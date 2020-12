Esta decisão, explicou o grupo Sociedade de Jogos de Macau (SJM), fundado pelo magnata do jogo Stanley Ho, foi tomada "de acordo com os esforços de controlo de doenças do Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] para evitar grandes reuniões".

O evento costuma acolher milhares de pessoas e realiza-se no exterior do hotel.

"Ao entrar em 2021, a SJM está solidária com o povo de Macau na salvaguarda da saúde e segurança da comunidade, e em acolher um novo ano brilhante", de acordo com o comunicado.

Na terça-feira, ao presidir à reunião do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, advertiu que, apesar de o território não registar casos há mais de cinco meses, a covid-19 "continua a sua propagação a nível mundial, existindo muitos fatores incertos nas zonas adjacentes a Macau, razão pela qual, os serviços, devem manter o alerta máximo e adotar medidas de combate para evitar a reentrada do coronavírus e causar uma nova epidemia local".

Em 08 de dezembro, o Instituto Cultural (IC) de Macau anunciou o cancelamento das "atividades de passagem de ano 2020", incluindo o habitual programa de fogo-de-artifício, devido à pandemia da covid-19.

"Assim, o programado fogo-de-artifício para a passagem de ano, com o apoio da Direção dos Serviços de Turismo, será cancelado", indicou o IC, num comunicado.

"Um grande fluxo de pessoas", como em anos anteriores, "representa um risco coletivo" e "para dar prioridade à segurança da saúde pública, não serão realizadas as atividades da passagem de ano", salientou.

Habitualmente, o programa da passagem do ano inclui "dois espetáculos em Macau e na Taipa", com "um grande número de artistas no exterior e locais" e "mais de 30 mil participantes", acrescentou.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, em finais de janeiro, tendo registado apenas 46 casos. Atualmente, não tem nenhum caso ativo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.636.687 mortos resultantes de mais de 73,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MIM (EJ) // EJ

Lusa/Fim