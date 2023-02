Contactado pela agência Lusa, o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), Franklim Ramos, explicou que, após o roubo de "13 a 14" aparelhos de endoscopia, no valor de 730 mil euros, foi acionado um plano de contingência para que o serviço de gastroenterologia possa retomar o seu funcionamento normal.

"Roubaram um número de equipamentos muito significativo, sem os quais o serviço de gastroenterologia não pode funcionar. O plano de contingência gizado visa pôr o serviço a trabalhar como funcionava, o mais rapidamente possível. Acreditamos que, na próxima semana, já teremos os endoscópios, em regime de aluguer. Neste momento, o serviço está a trabalhar em função dos exames que pode fazer", disse.

Segundo Franklim Ramos, se os aparelhos roubados não aparecerem, a ULSAM terá de lançar um concurso público para a aquisição de novos equipamentos.

Franklim Ramos adiantou que a investigação, a cargo da PSP, continua a decorrer.

Na quarta-feira, após o assalto, Franklim Ramos disse que o hospital de Santa Luzia "tem segurança privada e que o serviço de gastroenterologia possui sistema de cartões eletrónicos de entrada".

Em setembro de 2022, a ULSAM investiu cerca de um milhão de euros, de capitais próprios, para instalar uma nova Unidade de Endoscopia Digestiva Avançada (UEDA) no hospital de Viana do Castelo.

Na altura, à Lusa, adiantou que o investimento na nova unidade instalada no serviço de gastroenterologia foi "feito gradualmente".

A UEDA e o novo equipamento de ressonância magnética representaram um investimento de mais de 1,4 milhões de euros.

De acordo com informação fornecida pela ULSAM, o novo serviço "possibilita a realização, num único espaço, de um conjunto de exames endoscópicos e técnicas minimamente invasivas que permitem identificar todo o espetro de doenças digestivas benignas e malignas e o tratamento de patologias complexas, para o distrito de Viana do Castelo e para doentes provenientes de outras zonas do país".

A UEDA "dispõe de três salas de endoscopia (...) com arco de fluoroscopia de última geração, ecógrafos, ecoendoscópios lineares, entero´scopio espiral, máquina de anestesia, entre outros equipamentos".

Além de procedimentos de endoscopia geral, a nova unidade permite realizar "todos os procedimentos de endoscopia de intervenção avançada existentes".

O equipamento de Ressonância Magnética (RM) instalado no hospital de Santa Luzia permite fazer todos os exames prescritos no âmbito da ULSAM, "evitando o recurso ao exterior e, devido à tecnologia atualmente incorporada", permite também aumentar "a qualidade da imagem obtida, permitindo, deste modo, aos clínicos, uma avaliação mais rigorosa e mais acertada da imagem".

O financiamento, a fundo perdido, do Fundo Social Europeu foi de 55% (660.000 euros) e contou com apoio financeiro nacional de 45% (540.000 euros). O valor do IVA foi suportado pela ULSAM, no montante de 276.000 euros.

A ULSAM gere os hospitais de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima. Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, servindo uma população residente de 231.488 habitantes nos 10 concelhos do distrito e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.

ABC // JAP

Lusa/Fim