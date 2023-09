Segundo o diretor de serviço, o internamento de doentes foi reativado durante a tarde de hoje, porque pelo menos duas camas ficaram livres.

Durante a manhã, as urgências de obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier estavam a funcionar, mas não recebiam ambulâncias devido à falta de capacidade de internamento.

"As camas de internamento destinadas a internamento, que são 12 camas, estão ocupadas com grávidas que acorreram ao hospital, que tiveram indicação para ficar internadas", explicou o diretor do serviço, anteriormente, justificando a suspensão dos internamentos.

As urgências de obstetrícia dos hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, e Garcia de Orta, em Almada, estão fechadas - mas de forma programada, devido ao plano "Nascer em Segurança". Já a maternidade do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está fechada devido a obras.

SS/(JGS) // MSF

Lusa/Fim