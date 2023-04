O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) adianta em comunicado que adquiriu para o Serviço de Ortopedia um sistema de navegação cirúrgica de última geração para melhorar a qualidade das cirurgias à coluna.

"Esta era uma ambição do nosso serviço há já algum tempo. Através desta aposta em tecnologia de ponta, garantimos que continuamos a oferecer o melhor tratamento possível, nomeadamente em patologias mais complexas", afirma o diretor do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, João Gamelas, citado no comunicado.

O clínico diz que a nova tecnologia se traduz numa "melhoria da precisão, diminuição do risco, nomeadamente na cirurgia da coluna vertebral, proporcionando à equipa mais-valias na avaliação e preparação cirúrgica, bem como na execução técnica dos procedimentos necessários", o que permite "melhorar a resposta aos casos mais exigentes".

Para João Gamelas, "é mais um passo" para tornar a abordagem aos doentes mais eficaz: "Ao aliar o conhecimento dos médicos à tecnologia, o resultado só pode ser positivo, diminuindo a margem de erro e garantindo a melhor e mais rápida recuperação para os doentes".

"Este é um investimento que trará um grande retorno para o SNS [Serviço Nacional de Saúde], ao reduzir os custos associados à cirurgia, ao tempo de recuperação pós-operatório e às equipas envolvidas", diz, por seu turno, José Miguel Sousa, ortopedista especializado na cirurgia da coluna vertebral no hospital.

O centro hospitalar explica que, "ao ajudar a planear a abordagem antes e durante a cirurgia, permitindo que a equipa de especialistas crie, armazene e simule a progressão ao longo de uma ou mais trajetórias cirúrgicas, o sistema de navegação enriquece a ação do cirurgião", porque possibilita maior rigor, aumenta a segurança e a precisão, a par de uma diminuição drástica da exposição do doente e das equipas envolvidas à radiação (raios-X), quando comparada com a abordagem clássica.

"O Hospital de São Francisco Xavier é, nos serviços de ortopedia do setor público, pioneiro no que diz respeito à aquisição desta tecnologia inovadora para o tratamento de doenças da coluna vertebral", sublinha o CHLO.

