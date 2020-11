Na nota, o HDS atualizou os dados divulgados na quinta-feira no boletim diário do município.

"Ao dia de hoje temos 42 doentes internados, dos quais seis em Unidade de Cuidados Intensivos. Relativamente a profissionais, há 14 infetados, dos quais três médicos, seis enfermeiros, três assistentes operacionais e dois outros profissionais, número que tem vindo a baixar progressivamente", revela o hospital.

Em outubro, a unidade chegou a ter mais de 40 profissionais infetados e mais de 60 em isolamento.

No concelho de Santarém, segundo o boletim municipal, em 26 de novembro estavam também confirmados 57 casos no lar da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, o principal surto; 13 casos na Casa de Acolhimento Paraíso dos Anjos, na povoação da Romeira, uma instituição não legalizada pela Segurança Social; e 11 no Lar de Raparigas da Fundação Madre Andaluz.

Santarém integra os concelhos de risco elevado, os que têm mais de 240 novos casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, estando em vigor o recolher obrigatório durante a semana das 23:00 às 05:00 e o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 22:00 e dos restaurantes e equipamentos culturais às 22:30.

Nestes concelhos, estão ainda previstas ações de fiscalização do cumprimento de teletrabalho obrigatório.

