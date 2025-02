Segundo Mónica Seidi, o hospital modular construído na sequência do incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) vai permitir, a partir de quarta-feira, que os cuidados de saúde sejam prestados dentro do perímetro daquela unidade de saúde.

"Temos aqui uma estrutura que, no futuro, garantirá, e a partir da próxima quarta-feira, que os cuidados de saúde sejam prestados dentro do perímetro do HDES, que o hospital saia da CUF Açores e que volte aqui ao perímetro do HDES, trazendo também as valências que ainda estão a funcionar no hospital CUF Açores", afirmou hoje a governante no final de uma visita ao hospital modular com a presença do presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e da ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

No seu discurso, Mónica Seidi lembrou que, praticamente, ao fim de nove meses após a catástrofe que atingiu o HDES, existe "uma resposta instalada, já para dar continuidade aos cuidados de saúde que são prestados" à população.

"É uma estrutura ponderada, planeada, robusta e que, efetivamente, conseguirá fazer a diferença naquilo que é a prestação de cuidados de saúde", afirmou.

Referiu que o hospital modular possui soluções inovadoras do ponto de vista tecnológico, que servirão os utentes e darão "uma motivação extra aos profissionais de saúde".

"E isso é, efetivamente, uma preocupação do Governo Regional. De continuarmos a motivar, de continuarmos a conseguir captar profissionais de saúde para esta região e, se não acompanharmos a diferenciação tecnológica, o nosso trabalho será ainda mais difícil".

Mónica Seidi garantiu que as soluções encontradas no mercado garantem "uma resposta diferenciadora", mas, com a evolução e com o futuro, o objetivo é "transportar estas experiências e este 'know-how' para aquilo que será o novo HDES".

A secretária regional da Saúde dos Açores também referiu que a estratégia delineada pelo Conselho de Administração do HDES, pela direção técnica, pela direção de enfermagem e com a Comissão de Catástrofe, foi "no sentido de devolver rapidamente a melhor resposta" em termos de cuidados de saúde na Região.

Destacou ainda a colaboração do Governo da República, que esteve ao lado do executivo regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM desde "o primeiro momento", com "uma colaboração que vai além do financiamento, mas também do ponto de vista técnico, com equipas de engenharia com, eventualmente, disponibilização de equipas médicas que poderão vir ajudar a recuperar as listas de espera cirúrgicas".

"Estamos empenhados para que continuemos a trabalhar em articulação" com o Governo da República, do ponto de vista técnico, "além da solidariedade financeira já demonstrada e efetivada", concluiu Mónica Seidi.

O hospital de Ponta Delgada, o maior dos Açores, foi afetado por um incêndio em 04 de maio de 2024, que obrigou a deslocalizar serviços e doentes do HDES para outras unidades de saúde na região, para a Madeira e para o continente.

Entretanto, o executivo dos Açores instalou um hospital modular para garantir a transição até à requalificação estrutural do HDES, onde já investiu cerca de 30 milhões de euros.

ASR // SSS

Lusa/Fim