As enfermarias da ala nascente sul incluem a unidade do doente crítico, totalizando cerca de 200 camas para internamento de doentes da área médica e cirúrgica, segundo uma nota de imprensa do HDES.

Na segunda-feira vão ser recebidos os utentes que estão internados nas casas de Saúde de São Miguel e da Nossa Senhora da Conceição.

Na quarta-feira, o HDES receberá os utentes que se encontram internados no Pavilhão Carlos Silveira, o qual "será encerrado de forma imediata após a conclusão da mudança".

Depois da mudança de utentes, vão manter-se fora das instalações do hospital as respostas de internamento do Centro de Saúde da Ribeira Grande, Clínica do Bom Jesus e CUF--Açores.

Ao nível das urgências, e em coordenação com a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, foram reforçadas para a população as respostas para as situações pouco urgentes e não urgentes, com a abertura dos serviços de atendimento urgente na Lagoa, até às 20:00, e em Ponta Delgada até às 23:30.

O Centro de Saúde da Ribeira Grande e CUF Açores contam com equipas do HDES em permanência para situações mais complexas.

O incêndio que deflagrou em 04 de maio no hospital de Ponta Delgada, cujos prejuízos estão estimados em 24 milhões de euros, obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados para vários locais dos Açores, Madeira e continente.

Em 18 de junho, o Governo dos Açores revelou a intenção de ter o hospital modular a funcionar no mês de agosto, um projeto que, no total, vai custar mais de 12 milhões de euros.

Na quinta-feira, o Governo dos Açores aprovou o investimento de três milhões de euros para assegurar as obras necessárias para preparar a instalação do hospital modular, na sequência do incêndio.

"O Conselho do Governo resolve autorizar a realização da despesa e contratação das empreitadas de obras públicas necessárias para que seja possível instalar o hospital modular do HDES, mediante procedimentos de ajuste direto, até ao montante máximo de três milhões de euros", indicou, na altura, o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

