Numa nota de imprensa, o CHL informa que "estão previstos constrangimentos este fim de semana" nas urgências ginecológica/obstétrica e pediátrica, no Hospital de Santo André, em Leiria, "apesar de todos os esforços para completar as respetivas escalas médicas".

"A urgência ginecológica/obstétrica vai estar encerrada das 09:00 do dia 07 de outubro, sábado, até às 09:00 do dia 09 de outubro, segunda-feira, não sendo admitidas novas parturientes, mas estarão assegurados os cuidados de saúde às utentes já internadas e o apoio à urgência interna", refere o comunicado.

Devido aos constrangimentos, "o CHL recomenda a todas as grávidas ou utentes com problemas urgentes do foro ginecológico, que contactem previamente o SNS 24 (808 24 24 24), antes de se deslocarem a qualquer unidade de saúde".

Em caso de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112. São estas linhas que "poderão dar todo o apoio especializado e encaminhamento para a unidade mais apropriada, acionando, se necessário, o transporte em viatura médica até à unidade hospitalar mais próxima".

A urgência pediátrica vai estar encerrada entre as 09:00 do dia 08 de outubro, domingo, e as 09:00 do dia 09 de outubro, segunda-feira, "estando assegurado o apoio aos doentes internados e a crianças em risco de vida".

"Será solicitado ao CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes] o encaminhamento de doentes emergentes para os hospitais de referência, dado que os hospitais do SNS funcionam em rede, sendo a colaboração entre as várias instituições uma virtude deste sistema", salienta o comunicado.

O CHL sensibiliza todos os utentes que não necessitem de cuidados de saúde urgentes, que recorram à Linha Saúde 24 e aos cuidados de saúde primários.

A representante da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), em Leiria, Sandra Hilário reconheceu à Lusa que a escusa dos médicos em ultrapassar as 150 horas extraordinárias é uma "calamidade", mas exemplificou casos de profissionais de saúde "com 400 e 600 horas extra e 80 horas de trabalho" por semana, alertando para a exaustão.

Afirmando que vão tentar manter a cirurgia externa aberta à população durante a semana, Sandra Hilário avisou que, com apenas dois cirurgiões de escala, se tiverem de ir para o bloco operar, a urgência de cirurgia terá de encerrar durante esse período.

O serviço de urgência da especialidade de cirurgia está encerrado desde esta quinta-feira à noite até à próxima segunda-feira de manhã.

"Na cardiologia é preocupante, porque existem vias verdes, nomeadamente a via verde coronária", alertou, ao constatar que na pediatria tem sido possível realizar escalas, mas sem cumprir "aquilo que a Ordem dos Médicos emanou como recomendação mínima de especialistas na urgência", reforçou Sandra Hilário.

Sandra Hilário assegurou ainda que a "população é o maior foco da Fnam e dos médicos".

"Queremos sentir-nos descansados e capazes de observar e tratar bem os nossos doentes. Portanto, não podemos estar de todo exaustos", salientou.

