O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga estará encerrado desde as 08:00 de domingo até às 08:00 de segunda-feira, por impossibilidade de se completarem as necessárias escalas de trabalho necessárias, foi hoje anunciado.

Nas últimas duas semanas, esta será já a quinta vez que aquelas urgências encerram, por períodos de 24 horas.

Em caso de Urgência, o Hospital de Braga pede aos utentes para contactarem a Linha SNS 24 - 808 24 24 24 e se dirijam a um dos outros hospitais da região, nomeadamente aqueles que têm apoio da especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, entre os quais Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Viana do Castelo.

Contactado pela Lusa, o hospital de Guimarães indicou estar tudo a correr dentro da normalidade, uma vez que têm estado e estão preparados para fazer face à maior procura.

A unidade de saúde assumiu ter assistido a um aumento de partos, em consequência do fecho das urgências de Braga nas últimas semanas, mas sublinhou que essa maior procura não tem criado constrangimentos no serviço.

