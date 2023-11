Os combates entre as forças israelitas e as milícias palestinianas cercaram todo o complexo do Hospital Al-Shifa, desencadeando a fuga de milhares de pessoas.

Há três dias que aquele estabelecimento de saúde não tem eletricidade nem água, e os tiros e bombardeamentos no exterior das instalações tornaram a situação ainda mais difícil.

"É minha esperança e expectativa que haja uma ação menos intrusiva", disse Biden, na Sala Oval da Casa Branca.

A 07 de outubro, combatentes do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) -- desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel -- realizaram em território israelita um ataque de dimensões sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo 1.200 mortos, na maioria civis, cerca de 5.000 feridos e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para "erradicar" o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que cercou a cidade de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 38.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza 11.180 mortos, na maioria civis, 28.200 feridos, 3.250 desaparecidos sob os escombros e mais de 1,6 milhões de deslocados, segundo o mais recente balanço das autoridades locais.

