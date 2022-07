Em comunicado, o HESE indicou que o crescimento da assistência hospitalar no primeiro semestre deste ano, face ao período homólogo de 2021, verificou-se "em todas as linhas de atividade clínica, com particular destaque na área de urgência".

"Registaram-se 36.961 atendimentos no serviço de urgência, nos primeiros seis meses do ano de 2022", face aos 26.102 feitos no mesmo período de 2021, o que corresponde a um aumento de cerca de 42%, adiantou a unidade hospitalar.

Segundo o HESE, a urgência é a área do hospital "onde se verifica um aumento maior" da atividade assistencial de um ano para o outro e os números do primeiro semestre de 2022 já estão "em linha com a realidade" antes da pandemia de covid-19.

Também aumentou o número de doentes intervencionados no hospital de Évora, que passaram de 5.518, nos primeiros seis meses de 2021, para 6.440, no mesmo período deste ano, traduzindo-se num crescimento de cerca de 17%, realçou.

Quanto aos doentes internados na unidade hospitalar alentejana, salientou o HESE, no primeiro semestre de 2021 totalizaram-se 5.377, enquanto no mesmo período deste ano foram 6.152.

Já o número de consultas externas realizadas teve um aumento de cerca de 6%, tendo em conta que foram feitas, nos primeiros seis meses deste ano, 89.778 consultas, face às 84.876 realizadas no mesmo período do ano passado.

Citada no comunicado, a diretora clínica do HESE, Isabel Pita, sublinhou que o hospital está "gradualmente" a conseguir "retomar a capacidade de resposta existente antes da pandemia", apesar de continuar também "a dar resposta a todos os desafios" da covid-19.

