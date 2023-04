"A Neonatologia tem tornado possível a sobrevivência de bebés prematuros cada vez mais pequenos e com menos sequelas. São extraordinários os avanços científicos, tecnológicos e humanos numa especialidade com apenas 50 anos, mas o conhecimento da nutrição minuciosa do prematuro em cada etapa do seu desenvolvimento é relevante na vida destes bebés. O Centro de Treino de Nutrição em Neonatologia do HFF [Hospital Fernando Fonseca] quer levar estes avanços a mais profissionais e ser um centro de excelência em nutrição neonatal", segundo a diretora do Serviço de Neonatologia do hospital.

Rosalina Barroso disse à Lusa que o Serviço de Neonatologia do HFF é "muito vocacionado para a parte nutricional", tendo iniciado a nutrição parentérica [nutrição por via endovenosa] neonatal de acordo com as atuais orientações, definidas em 2020.

"Começámos a usar a nutrição parentérica nos bebés acima das 30 semanas e nos prematuros abaixo de 30 semanas fazemos uma nutrição personalizada", explicou.

A especialista disse que ainda há "um medo relativo" de usar a nutrição parentérica e considerou "muito importante" dar formação nesta área em, por exemplo, hospitais mais periféricos que não a realizam, para "desmistificar e ensinar como a usar e obter melhores resultados".

Adiantou que essa formação já está a ser realizada em hospitais diferentes, sendo seu objetivo que "o centro cresça em termos não só de nutrição parentérica, mas em termos de nutrição entérica (nutrição oral)".

Constituído por médicos, enfermeiros e farmacêuticos, o centro de treino, um projeto conjunto do HFF com a Baxter, vai disponibilizar um programa de formação multidisciplinar, pioneiro a nível nacional na formação de profissionais de saúde, baseado no conhecimento científico e clínico disponível, bem como as estratégias nutricionais adequadas, para melhorar a nutrição dos prematuros internados.

Todos os dias nascem 17 bebés prematuros em Portugal. A taxa global de prematuridade é de 10%, abaixo das 37 semanas de gestação, e de 1% abaixo das 32 semanas. "Quanto menor a idade gestacional ao nascimento, mais vulnerável é o recém-nascido do ponto de vista nutricional", refere o HFF, salientando que o objetivo da nutrição neonatal é conseguir alcançar o crescimento e desenvolvimento semelhantes aos do feto 'in útero'.

Rosalina Barroso salientou a evolução da nutrição parentérica, explicando que deve ser vista como "uma ponte até que os bebés consigam comer".

