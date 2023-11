De acordo com o anuário estatístico 2022 do INE, o total de hóspedes estrangeiros nos estabelecimentos hoteleiros cresceu para 461.438, contra os 322.270 no ano anterior e 213.543 em 2020.

Já em 2019, o último ano antes dos efeitos da pandemia da covid-19, o total de hóspedes estrangeiros nas unidades hoteleiras moçambicanas atingiu o recorde de 1.210.765, de acordo com o histórico disponibilizado no mesmo anuário do INE.

A cidade de Maputo continua a ser a região mais procurada pelos turistas estrangeiros (200.113), seguindo-se as províncias de Inhambane (106.109) e de Gaza (53.057).

A mesma tendência verifica-se nos hóspedes nacionais moçambicanos, que cresceram 10% em 2022, face ao ano anterior, para 619.173. Contudo, ainda muito abaixo dos 1.324.940 registados pelo INE em 2019, antes das restrições impostas pela pandemia.

Internamente, Gaza foi a província mais procurada pelos hóspedes moçambicanos (135.452), seguindo-se a cidade de Maputo (127.111) e Nampula (119.210).

PVJ // MLL

Lusa/Fim