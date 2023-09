Com ventos com velocidades médias de quase 120 quilómetros por hora, prevê-se que a tempestade passe apenas 40 quilómetros a sul de Honk Kong.

Hong Kong atualizou o sinal de alerta menos de duas horas após ter emitido o nível 9, no momento em que Macau se prepara para subir o aviso para o segundo mais elevado da escala.

A última vez que foi emitido o aviso de tempestade máxima em Hong Kong foi em setembro de 2018, aquando da passagem do super tufão Mangkhut.

Em Macau, Hong Kong e outras cidades costeiras da China continental, os transportes e os serviços públicos foram suspensos, assim como o início do ano letivo, adiado para a próxima semana. A negociação na bolsa de Hong Kong foi suspensa e cerca de 460 voos foram cancelados em Hong Kong, e mais de uma centena em Macau.

As autoridades ferroviárias da China continental suspenderam todos os comboios que entravam ou saíam da província de Guangdong até sábado à noite, informou a televisão estatal CCTV.

Segundo os serviços meteorológicos de Hong Kong, o Saola deverá atingir o ponto mais próximo por volta da meia-noite, a cerca de 40 quilómetros a sul da zona comercial de Tsim Sha Tsui.

Centenas de pessoas procuraram abrigo nos centros de acolhimento de Hong Kong e Macau.

No centro tecnológico e financeiro de Shenzhen, na província de Guangdong, o gabinete de gestão de emergências ordenou a suspensão dos trabalhos, das atividades comerciais e dos transportes públicos, uma vez que se espera que o tufão atinja a cidade ou as zonas próximas hoje à noite. A utilização das autoestradas da cidade foi proibida, exceto para as equipas de salvamento.

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau anunciaram já que é "alta" a probabilidade de emitirem o sinal 9 de tufão esta noite (tarde em Lisboa), o segundo mais elevado na escala de alertas, admitindo como "moderada" a possibilidade de subir para 10 na manhã de sábado.

As fronteiras foram encerradas, assim como a circulação rodoviária nas pontes.

O Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong anunciou também o encerramento temporário, até que o grau de alerta desça para o nível 3.

Em Macau, a escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Os avisos para as inundações têm cinco níveis: azul, amarelo, laranja, vermelho e preto.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Um ano antes, o Hato causou 10 mortos e 240 feridos.

JMC // VM

Lusa/Fim