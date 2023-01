Chris Nehikhare, responsável da comunicação do estado de Edo, adiantou aos jornalistas que os atacantes inicialmente raptaram 32 pessoas que estavam na estação, mas que uma conseguiu escapar.

"Os atacantes raptaram 32 pessoas, enquanto muitas outras ficaram feridas. Chegaram em carros, mas levaram as vítimas a pé para uma floresta", disse Nehikhare citado pela agência EFE.

Segundo avançou, a polícia, em colaboração com vigilantes e caçadores da zona, iniciou a as buscas na floresta quase de imediato, que permitiram deter um suspeito que está a ajudar na investigação.

O ataque ocorreu na estação de Igueben "por volta das 16:00" de sábado (mais uma do que em Lisboa), avançou o porta-voz da polícia de Edo, Chidi Nwabuzor.

"Um número não especificado de homens armados com AK-47 atacou a estação de comboios em Igueben, estado de Edo, e raptou um número não especificado de passageiros à espera de embarcar no comboio para Warri", no estado vizinho do Delta, disse o porta-voz antes do número de sequestrados ser divulgado.

"Os sequestradores, que dispararam esporadicamente para o ar antes de raptarem alguns passageiros, deixaram algumas pessoas com ferimentos de bala", disse Nakabuzor, acrescentando que as forças de segurança se deslocaram para a estação para "proteger as vidas dos restantes passageiros".

A empresa estatal nigeriana de caminhos-de-ferro fechou a estação após o ataque.

Em março de 2022, homens armados atacaram um comboio que tinha partido de Abuja com destino à cidade de Kaduna, com cerca de 360 passageiros a bordo.

Durante os meses seguintes, os passageiros sequestrados foram sendo progressivamente libertados, na sequência de negociações com os sequestradores.

Os estados centrais e noroeste da Nigéria sofrem com regularidade ataques de grupos criminosos e raptos em massa com o objetivo de obterem resgates.

