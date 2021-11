Homenagem a José Barata-Moura na Filo-Lisboa 2021 dia 29 no S. Luiz

Uma homenagem a José Barata-Moura, conferências para crianças, leituras de livros e conversas com artistas fazem parte do programa da Filo-Lisboa 2021, a decorrer dia 29 no S. Luiz Teatro Municipal e com eventos 'online'.