O festival abrirá a 08 de maio, nos Recreios da Amadora, com Mário Laginha acompanhado por Julian Argüelles (saxofone), Romeu Tristão (contrabaixo) e João Pereira (bateria), a reinventarem, com a linguagem do jazz, as composições de Carlos Paredes.

A 13.ª edição do Amadora Jazz vai acontecer em quatro dias -- de 08 a 11 de maio - nos Recreios da Amadora, no Cine-Teatro D. João V e no Auditório de Alfornelos e acolherá, pela primeira vez, uma residência artística.

O trompetista português Luís Vicente e o percussionista norte-americano Hamid Drake estarão numa residência artística em Alfornelos, nos dias que antecedem o concerto, e tudo será gravado para a edição de um álbum pela editora da Jazz ao Centro Clube, parceira do festival.

Além do quarteto de Mário Laginha e de Luís Vicente com Hamid Drake, o cartaz do Amadora Jazz conta este ano com o contrabaixista Carlos Bica, também em quarteto, para apresentar o álbum "11:11", editado no ano passado, e com a pianista norte-americana Myra Melford, à frente de uma nova formação, o Splash Trio.

O concerto de encerramento ficará por conta do GeraJazz, a formação jazzística que nasceu no contexto da Orquestra Geração, sob a direção de Eduardo Lála.

