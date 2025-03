No sábado, às 07:24, no horário local (a mesma hora em Lisboa), a polícia londrina foi alertada para a presença de um homem que estava a escalar a Torre Elizabeth, no Palácio de Westminster, o Parlamento britânico.

De acordo com imagens publicadas nas redes sociais, o homem subiu descalço até ao topo da torre, obrigando a polícia a isolar a zona em redor do edifício.

À tarde, muitas pessoas reuniram-se para apoiar o homem atrás do cordão de segurança montado pela polícia. "És um herói" e 'Palestina livre', afirmavam várias pessoas. Três membros dos serviços de salvamento foram içados para tentar fazer descer o homem.

Um vídeo publicado no Instagram no sábado à noite mostrava o homem a garantir aos negociadores, a partir do parapeito onde estava sentado, que estava "seguro" e que "planeava descer à sua maneira". O

homem, identificado como Daniel Day, que vive em Westcliff-on-Sea, no sudeste de Inglaterra, passou 16 horas pendurado na torre e foi detido após descer da torre nas primeiras horas de domingo.

Day continua sob custódia numa esquadra de Londres e deverá comparecer hoje num tribunal de Londres.

O deputado conservador Ben Obese-Jecty disse que as autoridades devem dar explicações sobre o incidente.

"Todos os dias vejo dezenas de polícias armados a patrulhar a Portcullis House [onde trabalham os parlamentares] e a área adjacentes ao Parlamento. Onde estavam hoje?", questionou o político no sábado ao canal de televisão Sky News.

