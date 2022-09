"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, em estreita articulação e colaboração com a PSP de Almada, deteve, fora de flagrante delito, um homem, por sobre ele recaírem fortes suspeitas da prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, que visaram um homem e uma mulher", referiu a nota da Polícia Judiciária.

Segundo o comunicado, "a pronta e rápida intervenção da PSP permitiu reter o ora suspeito. Entretanto foi coligido um conjunto de elementos probatórios que fornecem fortes indícios quanto à prática dos factos por parte do suspeito".

"Os factos foram praticados no dia de ontem [sábado], por volta das 22:00, no interior de uma grande superfície comercial, local onde o suspeito disparou em direção às duas vítimas, só não as tendo atingido por factos alheios à sua vontade", indicou a nota.

De acordo com o comunicado da PJ, "o detido, no decurso do dia de amanhã [segunda-feira], irá ser presente ao Tribunal Judicial da comarca de Almada, com vista à aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".

Segundo informações fornecidas à agência de notícias Lusa por uma fonte direção nacional da PSP na noite de sábado, o tiroteio ocorreu no centro comercial Almada Forum e uma menina de 05 anos foi atingida no joelho.

A menina foi transportada pelos Bombeiros Voluntários da Trafaria para o Hospital Garcia de Orta depois do incidente, cerca das 22:00 de sábado, segundo a mesma fonte da direção nacional da PSP.

As informações recolhidas no sábado indicavam que foram disparados três tiros no centro comercial, de acordo com a fonte da PSP.

