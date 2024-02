De acordo com um relatório policial provisório, o ataque, que ocorreu por volta das 07:00 (GMT) na estação Gare de Lyon, no sudeste de Paris, deixou uma pessoa gravemente ferida e duas com ferimentos ligeiros.

"O suspeito apresentou à polícia uma carta de condução italiana", acrescentou a fonte policial.

"Neste momento, a polícia e os serviços de emergência estão a trabalhar nos pavilhões 1 e 3, o que os torna inacessíveis no momento", informou a empresa ferroviária nacional francesa SNCF no X.

"A circulação entre a Gare de Lyon e Montargis, e entre Gare de Lyon e Montereau está com atraso" acrescentou.

