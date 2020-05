Em comunicado publicado na página da Internet da Procuradoria da Comarca de Portalegre, o MP refere que o homem foi detido na sexta-feira, ao abrigo de mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos pelo MP de Fronteira.

"Segundo os fortes indícios recolhidos, o arguido, de 33 anos de idade, no corrente mês, na sequência de uma discussão familiar muniu-se de um cajado e desferiu um número não apurado de cajadadas na avó, de 95 anos de idade e, de seguida, desferiu murros e socos no tio, de 55 anos, que padece de anomalia psíquica, causando a sua queda, o que ocorreu em Vale de Seda, Fronteira, na residência que partilhava com aqueles", lê-se no comunicado.

Ao arguido foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, em "razão da verificação" do perigo de continuação da atividade criminosa.

O processo não se encontra em segredo de justiça e a investigação prossegue sob a direção do MP de Fronteira.

HYT // MSP

Lusa/Fim