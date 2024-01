Em comunicado de imprensa enviado à comunicação social, a PSP indica que informou a Polícia Judiciária sobre a detenção realizada hoje do homem de 32 anos de idade suspeito de ter feito disparos "com arma de fogo na via pública" nas cidades de Vila Nova de Gaia e do Porto.

"Na sequência de informações difundidas pela central de comunicações desta Polícia a dar conta de que, momentos antes, junto do Bairro da Fonte da Moura, Porto, um homem que se fazia deslocar num automóvel havia efetuado diversos disparos com arma de fogo, ali se deslocaram", lê-se no comunicado.

No local, a PSP verificou que o suspeito que se fazia deslocar em viatura suspeita tentou colocar-se em fuga perante a presença policial.

"Não tomando as devidas precauções de segurança rodoviária", o homem embateu num veículo automóvel, imobilizando-se, acrescenta a nota de imprensa da PSP.

"No decurso das medidas de polícia encetadas, foi possível proceder à interceção e detenção do suspeito. No interior do veículo automóvel encontrava-se uma arma de fogo (pistola) assim como diversas munições, objetos que foram apreendidos.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse à agência Lusa que, pelas 10:40, o sujeito efetuou vários disparos com uma arma de fogo na Rua Caetano de Melo, em Vila Nova de Gaia, tendo-se colocado em fuga.

Horas mais tarde, o mesmo homem efetuou mais disparos junto do Bairro da Fonte da Moura, no Porto.

A PSP acabou por deter o suspeito de 32 anos de idade, e residente no Porto, pelas 13:15, na interceção da Rua do Lidador, com a Rua Fonte de Moura, após o registo do despiste.

Não foram registadas vítimas.

