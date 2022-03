Historiadora Emília Ferreira reconduzida na direção do Museu do Chiado

A historiadora de arte Emília Ferreira foi reconduzida no cargo de diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa, na sequência de concurso público internacional, anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).